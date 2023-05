Inter, a caccia di recuperi per la finale. La condizione degli infortunati – Sky

Domani l’Inter ritorna a lavoro per preparare l’ultima sfida di campionato e la finale di Champions League. Gli infortunati di Inzaghi, però, stanno continuando allenarsi per cercare di tornare in forma per il 10 giugno. Sky Sport 24 spiega la condizione e i tempi di recupero.

INFORTUNATI – Oggi sarà l’ultimo giorni di riposo per l’Inter, che da domani ricomincerà gli allenamenti in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Torino. La ripresa del lavoro sarà, ovviamente, tutta focalizzata anche e soprattutto sulla finale di Champions League. Al 10 giugno manca sempre meno e Simone Inzaghi ha ancora tre giocatori indisponibili ai quali non vuole rinunciare. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi su Sky Sport24, Milan Skriniar, Joaquin Correa e Henrikh Mkhitaryan, infatti, continuano a lavorare duro ad Appiano Gentile. Da domani si potrà sapere con certezza se il difensore slovacco sarà pronto ad aggregarsi al gruppo e partire per Torino. Se così dovesse essere sarebbe molto probabile pensare di vederlo seduto in panchina a Istanbul per la finale contro il Manchester City. Discorso più complicato, invece, quello che riguarda l’attaccante argentino e il centrocampista armeno. I due, infatti, puntano al rientro direttamente per la partita di Champions League. A quel punto sarà Inzaghi a decidere se sfruttare Mkhitaryan già dal 1′, nonostante lo stop lungo, o confermare il trio di centrocampo formato da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi