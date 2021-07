Inter, recuperato Nainggolan. A parte invece D’Ambrosio e Lazaro – TS

Inter, Nainggolan ha pienamente recuperato dalla botta ricevuta contro la Pergolettese. Domani ci sarà contro il Crotone. Le ultime anche su D’Ambrosio e Lazaro.

GLI INFORTUNATI – Inter, prosegue il lavoro anche per gli infortunati. In vista dell’amichevole di domani, pienamente recuperato Radja Nainggolan, che resta sempre in orbita mercato. Secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, continuano a lavorare a parte invece Valentino Lazaro e Danilo D’Ambrosio: le sue condizioni continueranno ad essere valutate giorno dopo giorno.

Fonte: TuttoSport

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.