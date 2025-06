Inter, rebus a centrocampo: Chivu riflette su Frattesi e Asllani – CdS

Risolta la questione dell’allenatore con l’arrivo ormai imminente di Cristian Chivu, in casa Inter è tempo di guardare avanti e affrontare i nodi di una rosa che dovrà essere rivista in vista della nuova stagione. Il primo reparto sotto la lente d’ingrandimento è il centrocampo, da sempre fulcro del gioco nerazzurro, ma oggi al centro di interrogativi tattici e gerarchici. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma nello specifico parlando di Kristjan Asllani e Davide Frattesi.

IN DUBBIO – Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Entrambi, per motivi differenti, si trovano di fronte a un bivio. Con Simone Inzaghi, Frattesi aveva trovato poco spazio, chiuso dalla solidità del trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Una situazione che avrebbe potuto spingerlo lontano da Milano, se l’ex tecnico fosse rimasto. Ma con l’arrivo di Chivu le prospettive potrebbero cambiare. Il tecnico rumeno potrebbe vedere in Frattesi un elemento in grado di dare più energia e inserimenti al centrocampo, qualità che il 25enne ex Sassuolo ha dimostrato ogni volta che è stato impiegato. La sua permanenza, però, dipenderà anche dalla volontà del giocatore, desideroso di giocare con maggiore continuità in una fase cruciale della sua carriera.

Chi il vice Calhanoglu all’Inter? Asllani valuta il futuro

INCERTO – Altro tema caldo è quello della regia. Kristjan Asllani, impiegato da vice Calhanoglu, non ha del tutto convinto Inzaghi nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa da titolare. hivu potrebbe avere una visione diversa, magari più incline a valorizzare il giovane albanese. In ogni caso, l’Inter dovrà valutare se puntare ancora su di lui come alternativa al regista turco oppure se intervenire sul mercato per dotarsi di un sostituto più esperto e affidabile, anche in virtù dei problemi fisici che hanno condizionato Calhanoglu nell’ultima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire le gerarchie. Chivu avrà il compito non semplice di dare un’identità alla nuova Inter