Inter, reazione post-Juventus! Un diktat per lo scudetto – TS

L’Inter oggi farà il suo secondo allenamento ad Appiano Gentile dopo la sconfitta contro la Juventus. Si cerca la reazione e si segue un diktat per lo scudetto per Tuttosport.

DIKTAT – Che all’Inter di Champions League i cali di tensione non li abbia mai vissuti è vero, così come come l’Inter di Champions League non ha mai sottovalutato le avversarie o pensato di farlo. Nemmeno con Stella Rossa o Slavia Praga, squadre meno dotate dei nerazzurri. Simone Inzaghi alla ripresa post-Juventus ha il compito di trovare nuovi stimoli, i giocatori ne hanno bisogno e lo ha testimoniato Henrikh Mkhitaryan con le sue parole. Il comportamento di dirigenza e allenatore non è cambiato al primo allenamento di Appiano Gentile: discorso alla squadra, presenza di Giuseppe Marotta e colleghi, sessione svolta e appuntamento al giorno successivo.

Inter, i compiti di Inzaghi per la ripartenza

PROBLEMI – Inzaghi ha diversi compiti complessi da portare a termine per migliorare l’Inter e portarla allo scudetto. Innanzitutto deve ritrovare i gol degli attaccanti, non solo della Thu-La ma dell’intero reparto. Poi deve favorire i miglioramenti nella condizione fisica e mentale di Hakan Calhanoglu, opaco ed irriconoscibile dal suo rientro dall’infortunio. Ieri Marcus Thuram e Carlos Augusto si sono allenati a parte ma ci saranno con il Genoa questo sabato. Il diktat nerazzurro è diventato ormai ripartire e non cadere più nella presunzione.

fonte: Tuttosport – Ivan Cardia