Inter-Real Madrid, San Siro verso il tutto esaurito: stadio 100% nerazzurro – CdS

Inter-Real Madrid, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, si va verso il tutto esaurito a San Siro.

BIG MATCH – Inter pronta a fare il suo esordio in questa stagione in UEFA Champions League, con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi, sfiorati per ben due anni consecutivi. In vista della sfida di mercoledì contro il Real Madrid – stesso avversario dello scorso anno -, San Siro va verso il tutto esaurito (già venduti 30mila biglietti). La novità, però, è che non ci saranno tifosi spagnoli a Milano, e quindi anche il terzo anello blu sarà a disposizione del pubblico interista (45 euro il biglietto), per uno stadio che sarà tutto nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.