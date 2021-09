Inter-Real Madrid, San Siro tutto nerazzurro: terzo anello blu in vendita

Mercoledì l’Inter di Simone Inzaghi farà il suo esordio in Champions League. I campioni d’Italia affronteranno il Real Madrid guidato da Ancelotti. Per l’occasione – viste le norme anti-Covid – lo stadio sarà tutto nerazzurro

APERTURA – Sono già quasi 30mila i tifosi che si sono assicurati un posto per seguire dal vivo il big match che aprirà il cammino europeo della squadra: San Siro si prepara al tutto esaurito e da oggi è disponibile per la tifoseria nerazzurra anche il Terzo Anello Blu al prezzo di 45€, storicamente occupato dalla tifoseria ospite che non sarà presente in questa occasione.

NORME – Si ricorda che solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QRCode preferibilmente in formato digitale, per velocizzarne la lettura. I biglietti sono acquistabili online su inter.it/tickets e, considerando l’imminenza della partita, non saranno cedibili a terze persone anche per contrastare possibili fenomeni di bagarinaggio.

Fonte: inter.it