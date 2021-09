Inter-Real Madrid, oggi inizia la vendita libera dei biglietti

Inter-Real Madrid sarà la prima sfida dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi in UEFA Champions League quest’anno. Oggi inizia la vendita libera dei biglietti in vista della sfida.

VENDITA LIBERA – Inter-Real Madrid andrà in scena mercoledì 15 settembre alle ore 21, per la prima giornata di fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022. Oggi dopo la prima fase di prelazione fra abbonati 2019-2020 e iscritti ai Club, alle ore 11:00 inizierà la vendita libera dei biglietti per tutti i posti rimasti disponibili. Ricordiamo, inoltre, che lo stadio Giuseppe Meazza sarà aperto al 50% del pubblico, ciò significa poco meno di quarantamila posti totali.