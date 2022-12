Inter, rating del bond a rischio declassamento! Il motivo è…Digitalbits!

L’Inter rischia un declassamento per il rating del bond. A rivelarlo un documento redatto dalla Standards and Pool’s Global Ratings, riportato dal portale Calcio e Finanza

DECLASSAMENTO – L‘Inter rischia di vedere declassato il rating del bond emesso dal “Inter Media and Communication S.p.A” società in cui confluiscono tutti i ricavi dei nerazzurri per quello che riguarda gli sponsor ed i diritti televisivi. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, a pesare sulle valutazioni negative della Standards and Pool’s Global Ratings, ci sarebbe la questione relativa al main-sponsor, con Digitalbits, che comporterebbe un flusso di cassa minore rispetto a quello preventivato. Il rating del bond, attualmente classificato B, rischia quindi di scendere ulteriormente. A meno di un nuovo accordo in tempi brevi con un altro sponsor.

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante