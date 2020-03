Inter, Ranocchia risponde alle domande dei tifosi da casa: la data

Nuovo appuntamento con un giocatore dell’Inter per rispondere alle domande dei tifosi nerazzurri: tutto pronto per Ask Ranocchia

ASK – Fissato l’Ask Ranocchia. Domani pomeriggio sarà la volta del difensore dell’Inter. Toccherà a lui rispondere alle domande dei tifosi nerazzurri. Di seguito la nota del club nerazzurro sul proprio sito ufficiale: “Sesto appuntamento con le video-interviste in compagnia dei calciatori nerazzurri che dalle loro abitazioni stanno rispondendo alle domande inviate dai tifosi interisti. Dopo Skriniar, D’Ambrosio, Stefan de Vrij, Borja Valero, Esposito, domani sarà il turno di Andrea Ranocchia. I protagonisti ancora una volta sarete voi, aspettiamo le vostre domande: sceglieremo le più interessanti e il difensore nerazzurro risponderà in collegamento video da casa sua. L’appuntamento è per il pomeriggio di venerdì 27 sui canali social Inter (Facebook, Twitter e Instagram) e sul nostro sito! Potete mandare già adesso le vostre video-domande rispondendo alla storia su Instagram e taggando @inter! Leggeremo anche le domande testuali che invierete su Facebook e Twitter! Andrea Ranocchia vi aspetta, appuntamento a venerdì“.