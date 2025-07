Inter, al via il raduno: il programma di Chivu e l’assente annunciato – CdS

Oggi i cancelli di Appiano Gentile riaprono per tutto il gruppo dell’Inter. Ecco maggiori dettagli sul programma stilato da Chivu e sui presenti al raduno.

SI INIZIA – Pronti, via: inizia il raduno dell’Inter. L’appuntamento è fissato per questa mattina, intorno alle 9.30, quando i calciatori si ritroveranno dopo un mese di vacanze per iniziare a lavorare insieme a Cristian Chivu alla nuova stagione nerazzurra. In realtà, spiega il Corriere dello Sport, le giornate di sabato e domenica verranno impiegate per svolgere i test, mentre gli allenamenti avranno inizio direttamente lunedì. Durante il weekend, infatti, l’allenatore nerazzurro lascerà i suoi ragazzi liberi dopo aver pranzato nel centro sportivo.

Inter, un’assente giustificato al raduno: ecco tutto il programma

APPELLO – A partire dalla prossima settimana, ovviamente, Chivu sarà molto meno clemente con i suoi. Sono già in programma, infatti, doppie sedute ad alta intensità per tutti i nerazzurri e una serie di interessanti amichevoli, compresa quella contro l’Under-23 di Stefano Vecchi. Tornando al raduno dell’Inter, è accertato che non farà subito parte del gruppo nerazzurro Mehdi Taremi. All’attaccante, assente giustificato, sono stati concessi dei giorni di ferie in più dopo che, purtroppo, è rimasto bloccato così a lungo in Iran. Ci sarà, invece, Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, operatosi recentemente per rimuovere un’ernia inguinale, ha già completato la fase di terapie e potrà iniziare il recupero effettivo dall’intervento. Tra i presenti ad Appiano Gentile, inoltre, non ci saranno solo i calciatori nerazzurri: è atteso anche Gennaro Gattuso.

