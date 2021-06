Inter, Radu prende tempo. Young e Ranocchia valutano il rinnovo – CdS

Inter, in settimana la dirigenza parlerà di rinnovo con Ashley Young e Andrea Ranocchia. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, inoltre, potrebbero arrivare novità anche sul fronte Radu.

RINNOVI – Inter, in settimana si parlerà di rinnovi in casa nerazzurra, in particolare per quanto riguarda Ashley Young e Andrea Ranocchia. Il primo sembrerebbe aver ormai deciso di voler tornare in patria. Il secondo, invece, potrebbe decidere di restare almeno per un’altra stagione.

RADU – Secondo quanto riportato sempre dal quotidiano romano, la vicenda Radu non andrà troppo per le lunghe. All’Inter filtra ottimismo per quanto riguarda i suo trasferimento, ma la Lazio non ha ancora alzato bandiera bianca nonostante il contratto in scadenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

