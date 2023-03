Inter, la rabbia benzina giusta per tornare a vincere. Tanti rimpianti – SM

L’Inter affronterà alle 18 il Lecce a San Siro, l’occasione è di quelle irripetibili per chiudere il discorso Champions League. Marco Barzaghi ha commentato il match in un servizio mandato in onda su Sport Mediaset.

VITTORIA – Vittoria obbligatoria per Simone Inzaghi, Marco Barzaghi commenta in questo modo su Sport Mediaset: «La rabbia può essere la benzina giusta per ripartire dopo la trasferta bolognese, cercando di non fallire quelle partite che sulla carta sono più agevoli. Nel 2023 10 punti persi in queste occasioni, conquistando solo 2 pareggi con Monza, Sampdoria, Empoli e Bologna. Sarà tutto esaurito anche questa sera per la sfida con il Lecce, per aiutare l’Inter a ripartire. Tanti rimpianti nella stagione. Dopo una settimana di dure parole e confronti, senza dimenticare la presenza di Steven Zhang ad Appiano Gentile, Inzaghi non si può permettere di sbagliare contro i salentini frizzanti, che nonostante l’assenza del leader difensivo Baschirotto cercheranno di mettere in difficoltà gli avversari, come fatto nell’andata. Il gol di Denzel Dumfries all’ultimo secondo permise all’Inter di vincere».