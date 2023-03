Inter, rabbia altissima verso gli arbitri: contestato uno dei tocchi di mano – SM

L’Inter mantiene alta la sua rabbia per quanto avvenuto contro la Juventus domenica scorsa. Sport Mediaset fa sapere qual è l’episodio più contestato dei tanti nel gol di Kostic.

UNO SU TUTTI – L’Inter è furiosa per come si è sviluppata la partita contro la Juventus domenica. Non tanto per la prestazione, che sarà oggetto di ulteriori valutazioni (vedi articolo), quanto perché si ritiene che la gara sia stata condizionata dall’arbitraggio. Il riferimento, ovviamente, è al gol di Filip Kostic che l’arbitro Daniele Chiffi e il VAR Paolo Silvio Mazzoleni hanno giudicato regolare. Sport Mediaset torna sulle polemiche e sui tre tocchi di mano nell’azione che ha deciso il derby d’Italia. Quello che l’Inter contesta è l’ultimo, di Dusan Vlahovic, ancora più del primo di Adrien Rabiot. Il livello di rabbia in casa nerazzurra verso gli arbitraggi è altissimo, come fatto capire da Simone Inzaghi che domenica ha ricordato anche Monza-Inter (vedi articolo).