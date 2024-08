Inter, quota altissima per ripetersi: un ‘super computer’ non ha dubbi!

L’Inter attende sabato alle 18.30 di debuttare nella nuova Serie A, con la partita in casa del Genoa. Secondo i calcoli (non si sa attraverso quali criteri) di Opta, è altissima la possibilità di conferma della squadra di Inzaghi.

QUASI TUTTO PRONTO – Il conto alla rovescia è praticamente finito. Sabato alle 18.30 scatta la nuova Serie A, con l’Inter campione in carica subito in campo in casa del Genoa. In contemporanea anche Parma-Fiorentina. Si giocherà senza sosta sino all’ultima domenica di maggio, per trentotto giornate che daranno il prossimo campione. Secondo Opta non ci sono praticamente dubbi: sarà proprio l’Inter a confermarsi, almeno per la stragrande maggioranza delle sue possibilità. Attraverso una simulazione del suo super computer, che ha provato a prevedere ben diecimila volte la nuova Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha 84,9 punti di media. Che la mettono davanti a tutte, con l’Atalanta a sorpresa favorita come seconda.

L’Inter può confermarsi in Serie A? Le certezze di Opta

LA TABELLA – Come possibile vedere nella foto qui sopra, l’Inter secondo Opta Analyst ha il 79,2% di possibilità di confermarsi campione. Poi il 13,8% di finire seconda, il 4,4% di finire terza, l’1,4% di finire quarta e percentuali irrilevanti (inferiori all’1% l’una) dal quinto posto in giù. Per le rivali 11,2% all’Atalanta di vincere la Serie A, solo 4,2% alla Juventus e 1,8% al Milan, a seguire Roma (1,3%), Bologna (1,1%), Lazio (0,7%), Napoli (0,4%) e Fiorentina (0,2%). Numeri che lasciano il tempo che trovano, visto che non sono certo accompagnati da realtà fattuali almeno a questo punto dell’anno. Ma c’è un dato che quantomeno può “portare fortuna”: nella scorsa stagione, lo stesso supercomputer di Opta sentenziò come l’Inter avrebbe vinto la Serie A, seppur col 43,8% di probabilità (dietro il Napoli quasi appaiato al 43%). E il 22 aprile, come noto, diventò realtà nel derby col Milan.