Inter, Sanchez fa meraviglie! Serve accordo col Manchester United – GdS

Condividi questo articolo

La grande prestazione contro il Brescia ha restituito ad Antonio Conte sprazzi di un Sanchez in versione “Maravilla”. I capricci del Manchester United rischiano di tenerlo fuori dai giochi per l’Europa League. La società dovrà trovare il modo di tenerlo a disposizione del tecnico anche dopo i primi di agosto

NUOVA VITA – “Chissà da quanto l’aspettava Alexis Sanchez una serata così“. “La Gazzetta dello Sport” ha tutte le ragioni del mondo per incorniciare la prova di Alexis Sanchez, che sembra tornato su livelli più che discreti. Vero che l’avversario di ieri, un Brescia prontamente annichilito, tira i remi in barca dopo neanche venti minuti, ma il cileno gioca da raccordo offensivo quasi a tutto campo. “La prestazione è da Oscar” secondo la rosea. Un gol su rigore, gentilmente concessogli da Lautaro Martinez, ma anche due assist al bacio per Ashley Young e Roberto Gagliardini.

FUORICLASSE – Una prestazione del genere non può che far sobbalzare Giuseppe Marotta dalla sua sedia, al grido di “Questo dobbiamo tenerlo!“. Ma per ora, giustamente, Antonio Conte glissa su discorsi che non gli riguardano e studia già il modo migliore per alternare il ‘Toro’ al ‘Niño’, dato che il primo sembra aver un po’ perso il feeling con la porta. Non mancano rimpianti, soprattutto per quel che sarebbe potuto essere senza quel maledetto infortunio di metà ottobre, durante Colombia-Cile. Ma c’è ancora tempo per prendersi l’Inter.

FUTURO E SCREZI – In questa direzione stanno lavorando Marotta e Piero Ausilio: vogliono confermare Sanchez anche la prossima stagione, su indicazione di Conte, e a prescindere da quel che succederà sul fronte Lautaro Martinez. Sarebbe questo il vero motivo dello screzio col Manchester United, che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’accordo temporaneo con i nerazzurri sul proprio sito (QUI i dettagli).

IMPASSE – Le parole di ieri di Giuseppe Marotta hanno confermato l’anomalia della situazione e la trattativa andrà avanti in questo torrido mese di luglio. In ogni caso, secondo “La Gazzetta dello Sport”, “dopo le preoccupazioni della scorsa settimana, ora si registra un moderato ottimismo sul fatto che il cileno possa restare in nerazzurro fino alla fine di agosto, dunque eventualmente anche per la Final Eight di Europa League“. Questo lascia intendere che la posizione dello United non sarà definitiva. Il vero nodo è quello economico, com’era facilmente ipotizzabile. Non tanto cioè il fatto che Sanchez possa essere un avversario dello United in Europa League. Piuttosto, i Red Devils sanno che l’Inter vorrebbe tenerlo e dunque c’è l’intenzione degli inglesi magari di monetizzare da subito. O anche solo di liberarsi della pesante porzione di ingaggio ancora a loro carico.

IL PEGGIO È POSSIBILE? – “La Gazzetta dello Sport” non esclude scenari apocalittici, in cui Conte sarà costretto a rinunciare al cileno dopo la gara secca contro il Getafe. C’è praticamente un mese di tempo per risolvere la questione e Sanchez, nel frattempo, cerca continuità nelle grazie del suo allenatore.

Fonte: La Gazzetta dello Sport