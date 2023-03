Inter, quest’estate l’obiettivo rimane l’attivo di 60 milioni – TS

L’Inter per quest’estate dovrà in ogni caso ottenere il famoso attivo di 60 milioni: i nerazzurri hanno già iniziato a lavorare per arrivarci

OBIETTIVO – Entro giugno, L’Inter dovrà salutare almeno un suo giocatore top. Zhang continua a imporre l’obiettivo dell’attivo di 60 milioni sul mercato per non continuare ad attingere dal prestito di Oaktree. La scorsa estate si pensava che i problemi potessero essere risolti con la cessione di Skriniar al PSG. Alla fine lo slovacco non ha lasciato Milano e si trasferirà in Francia solo quest’estate. Per il momento i nerazzurri hanno iniziato a racimolare la cifra prevista con le cessioni di Pinamonti e Casadei. l’Inter si è portata a un attivo di circa 20 milioni (a febbraio è scattato l’obbligo di riscatto per Asllani, 10 milioni). Nel frattempo la squadra ha ottenuto ottimi risultati in Champions League, cammino per ora fino ai quarti che permetterà di incassare diversi milioni fra bonus Uefa e botteghino.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini