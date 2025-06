Inter, quattro infortunati lasciano il Mondiale per Club! Emergenza

L’Inter continua il suo percorso al Mondiale per Club dopo i gironi. I 7 punti guadagnati in 3 partite valgono il primo posto del gruppo E e gli ottavi di finale, ma non tutti ci saranno. Gli aggiornamenti da Matteo Barzaghi su X.

QUALIFICAZIONE – L’Inter nella notte ha conquistato gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Cristian Chivu ha ricevuto ottimi segnali dalla squadra che ha dominato per gran parte del match il River Plate. Il 2-0 sta anche stretto ai nerazzurri, che hanno colpito solo dal 72′ in poi con Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Tante occasioni, tante chance sprecate, finalmente le reti che sono valse i 3 punti e la qualificazione al prossimo turno. Lunedì 30 giugno alle ore 21 l’Inter giocherà a Charlotte contro la Fluminense.

Inter, la situazione infortunati

INFORTUNI – Chivu non ha ricevuto però solo buone notizie. Quattro giocatori saranno assenti anche nella fase successiva del Mondiale per Club. Yann Bisseck, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu e Benjamin Pavard non riescono a recuperare dai rispettivi infortuni e salteranno tutto il torneo. La situazione così si fa complicata per l’allenatore romeno, che però potrà contare a partire da lunedì su Marcus Thuram e Davide Frattesi. Entrambi sono sulla via del recupero.