Inter quasi senza attacco nel ritiro a Malta, ma Inzaghi ritrova due blocchi – TS

L’Inter andrà in ritiro a Malta all’inizio di dicembre, per riprendere la preparazione in vista del 4 gennaio contro il Napoli. Tuttosport indica chi sarà a disposizione e chi no per la ripresa.

L’UNDICI BASE (A METÀ) – A prescindere da come andranno i Mondiali, quando l’Inter si ritroverà a inizio dicembre a Malta non avrà i sei giocatori convocati in Qatar (vedi articolo). Un problema soprattutto per l’attacco, perché Lautaro Martinez è ovviamente fuori e Romelu Lukaku si sta curando col Belgio. Per Simone Inzaghi quando l’Inter tornerà ad allenarsi ci saranno solo Edin Dzeko e il nuovamente infortunato Joaquin Correa, più il giovane Valentin Carboni. La notizia positiva per il tecnico è che ci saranno due blocchi quasi completi: la difesa, troppo spesso perforata in questo avvio di stagione, e i quattro dell’Italia (vedi articolo). Tuttosport ipotizza un “miglior undici” dell’Inter alla ripresa delle attività, che potrebbe magari vedersi nelle amichevoli (vedi articolo): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Correa.

Fonte: Tuttosport