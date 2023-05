L’Inter riagguanta il quarto posto battendo una Lazio arrendevole – CdS

Inter-Lazio regala risposte positive alla squadra di Inzaghi, delusioni a quella di Sarri. Il Corriere dello Sport racconta la sfida di Serie A.

RIMONTA – L’Inter ribalta la sfida di campionato contro la Lazio a un quarto d’ora dalla fine. Quando i giochi sembravano chiusi, sotto di un gol e scivolati al settimo posto della classifica di Serie A, i nerazzurri mettono a segno ben tre gol. Come spiega il Corriere dello Sporti, la rimonta dell’Inter, che si riprende il quarto posto, è frutto delle sostituzioni di Simone Inzaghi. Lautaro Martinez, infatti, subentra dalla panchina e firma una doppietta, Robin Gosens, entrato per dare forze fresche riesce nell’obiettivo e mette in rete il raddoppio. Ad essi si aggiunge il fondamentale apporto di Romelu Lukaku, in campo dal 1′ ma attivo al 100% solo da quando ha avuto al fianco il “Toro”. Sono proprio del belga gli assist che mandano sotto porta i due compagni sulle azioni dei primi due gol. Sul terzo, invece, è un errore dell’ex Vecino a permettere a Lautaro Martinez di sfondare i pali di Provedel.

ARRENDEVOLE – Alla forza dell’Inter, riuscita nella rimonta, corrisponde il carattere debole e arrendevole della Lazio. Nel momento in cui i biancocelesti sembravano a un passo dalla vittoria, sono tornati a galla i limiti della squadra di Maurizio Sarri. Fisicamente sovrastata dall’Inter, la Lazio non sfrutta il vantaggio del giocare solo una volta a settimana. Tuttavia, resta al secondo posto, sopra a Roma, Inter e Milan. Ma per il club laziale la pressione delle avversarie non può non essere avvertita, soprattutto considerando che quello con i nerazzurri è il secondo ko consecutivo. Alla squadra di Sarri resta il rimpianto di una partita iniziata in vantaggio e persa in rimonta che, forse, sarebbe potuta chiudere prima dell’intervallo.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania