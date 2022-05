Inter, quanto vale il secondo posto in Serie A: ecco i ricavi da piazzamento – CF

Inter seconda in Serie A. E seconda nei ricavi derivati dal piazzamento in classifica, sebbene la differenza con il Milan sia ridottissima. Come ripreso dal sito specializzato Calcio e Finanza, il secondo posto vale poco meno di 15 milioni di euro

RICAVI SERIE A – La stagione calcistica italiana è terminata ufficialmente. Almeno per quanto riguarda la massima serie. Il piazzamento in Serie A (vedi classifica finale) ha importanza anche dal punto di vista economico per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi alla voce “diritti televisivi”, pari a 113 milioni di euro complessivi. Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza a firma Giacomo Grisolia, il secondo posto dell’Inter vale 14.8 milioni di ricavi. Guida la classifica, ovviamente, il Milan campione d’Italia con 17.6 milioni. La differenza economica per lo Scudetto appena vinto vale appena 2.8 milioni in Italia. Il Napoli, terzo, chiude con 12.7 milioni. Ultima in doppia cifra la Juventus, quarta, con 10.6 milioni. In coda il Venezia, ventesimo e retrocesso in Serie B, che saluta la Serie A con i suoi 0.4 milioni. Qualcosa in più il Genoa (0.7 milioni) e il Cagliari (1), che precedono il Venezia in classifica ma senza evitare la retrocessione.

Fonte: Calcio e Finanza – Giacomo Grisolia