Inter, quanti menage a trois! Dal rigore di Ronaldo a Helenio Herrera – GdS

Inter, quanti menage a trois! Dal rigore di Ronaldo a Helenio Herrera

I nerazzurri più volte protagonisti di corse a tre per lo scudetto. Dalle volate con Helenio Herrera alle polemiche per il rigore negato a Ronaldo. Anche quest’anno l’Inter sarà chiamata a mantener i nervi saldi fino alla fine.

CORSA A TRE – Il triangolo, stavolta, bisogna considerarlo. È un dato di fatto: la Lazio non perde dalla gara d’andata contro l’Inter, a San Siro. Dunque bisogna considerarla una seria candidata per lo scudetto. D’altronde non è una novità, poiché sia l’Inter che la Juventus sono state spesso abitutate allo scomodo inserimento di un terzo vertice del poligono. Nella primavera del 1961, Juventus, Inter e Milan lottavano fianco a fianco. C’era Helenio Herrera sulla panchina nerazzurra, mentre Omar Sivori guidava i pragmatici bianconeri. Nella prima parte dell’annata fu la Roma a infastidire il duello di coppia, ma le tre grandi presero il largo nella fase successiva. La svolta ci fu ad aprile: l’Inter ottiene la vittoria a tavolino contro la Juventus (per un’invasione di campo), ma quei due punti le vengono tolti a due giornate dal gong. I nerazzurri, distrutti nel morale, perdono a Catania e i bianconeri prendono il largo. Il Milan era già scivolato in seconda classe.

SORPRESA – Nella stagione 1963/64, oltre al Milan e all’Inter, ai piani alti si inserisce un intruso: è il Bologna di Fulvio Bernardini. A metà gennaio era l’Inter a rincorrere le altre. I nerazzurri di Herrera sembravano in procinto di staccarsi, ma ripresero fiato per la volata conclusiva della stagione. Le clamorose vicende legate al doping dei rossoblù (poi smentite) minacciarono di sporcare la lotta per lo scudetto. Bologna e Inter arrivarono comunque appaiate a 54 punti: fu necessario lo spareggio e all’Olimpico di Roma trionfò il meno quotato Bologna.

TRIONFO – L’alba degli anni Settanta porta in dote un’altra corsa a tre. L’Inter è nelle mani di Giovanni Invernizzi, tecnico proveniente dalle giovanili. I senatori nerazzurri volevano fare l’impresa: avevano raggiunto il Milan e c’era anche il Napoli a rendere il tutto più complicato. Il 22 marzo 1971 ci fu la svolta: nerazzurri sotto di un gol all’intervallo, a San Siro, contro i partenopei. Sfuriata dei senatori e rimonta clamorosa nel secondo tempo, con una doppietta di Roberto Boninsegna. La volata dei nerazzurri fu clamorosa, da quel momento in poi, e portò in dote un meritato scudetto.

POLEMICHE E DELUSIONI – Arriviamo alla primavera del 1998. A otto giornate dalla fine questa è la classifica: Juventus 54, Inter 53, Lazio 52. È il torneo del mancato rigore Ronaldo-Iuliano, che generò polemiche a non finire e addirittura interrogazioni parlamentari. Alla fine la spuntarono i bianconeri, l’Inter ferita di Gigi Simoni dovette accontentarsi del secondo posto. La Lazio, letteralmente crollata nella seconda parte di stagione, concluse settima. Il più vivido ricordo di un terzetto competitivo risale forse alla stagione 2001/02. Quell’anno se la giocarono Inter, Roma (campione in carica) e Juventus. A un turno dal termine l’Inter guida il drappello e va a giocare all’Olimpico contro la Lazio. È il famigerato 5 maggio 2002: un dramma per i nerazzurri. La squadra di Hector Cuper e Ronaldo il Fenomeno cade al cospetto dei biancocelesti . La Juventus vince comodamente a Udine e si laurea campione d’Italia.

