Inter, quanti gol subiti! La difesa ripassi soprattutto un dato – CdS

Inter, abbiamo un problema: la difesa, stranamente, fa acqua. Sono tanti i gol subiti dalla squadra nerazzurra in questo avvio di campionato. Un dato è indicativo.

GOL SUBITI – L’inizio così così dell’Inter in campionato è dovuto principalmente ad una fase difensiva piuttosto anomala. Dopo sei partite, i nerazzurri, sottolinea il Corriere dello Sport, hanno subito sette gol. Troppi per una squadra che dovrà puntare a vincere lo scudetto. Lo scorso anno, a questo punto del campionato, i nerazzurri avevano incassato solamente tre gol. Houston, abbiamo un problema. Ecco perché in questi giorni, la retroguardia interista sta facendo dei ripassi ad Appiano Gentile. Parecchi gol, se non tutti, sono nati da errori individuali: perdita della marcatura, poca pressione sull’avversario e mancanza di concentrazione (vedi Bisseck a Genova). Ben tre gol su sette, peraltro, hanno una cosa in comune: il traversone. Da Monza a Udine, passando per il derby, Acerbi e compagni hanno sempre preso gol quasi allo stesso modo: Dany Mota, Gabbia, Kabasele tutti in gol di testa da cross di destra. Senza dimenticare poi il calcio piazzato da cui è nato il gol di Vogliacco all’esordio col Genoa.

La difesa dell’Inter dovrà migliorare: cambiare registro

MODELLO – Lo stesso Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa, già da domani contro la Stella Rossa vorrà vedere la vera Inter anche in fase difensiva. Da questo punto di vista, il modello è l’organizzazione attuata durante la partita contro il Manchester City. In quel caso, la Beneamata giocò alla grande, bloccando tutti i tenori di Guardiola: da Haaland a Foden fino a Bernardo Silva e Grealish. Servirà mettere in campo quella concentrazione in tutte le partite.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno