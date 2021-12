Inter, quanti assist dal centrocampo. Barella e Calhanoglu top in Italia

L’Inter di Simone Inzaghi gioca bene, diverte e soprattutto, vince. I nerazzurri hanno nel centrocampo il loro fiore all’occhiello con Barella-Brozovic-Calhanoglu tre super giocatori. In Serie A, Barella e Calhanoglu, sono i top assist man del girone d’andata.

RECORD – L’attacco dell’Inter funziona, produce e fa vincere le partite. I gol arrivano a raffica e il merito è anche del centrocampo che porta costanti rifornimenti in area di rigore. Su tutti spiccano gli assist forniti nel girone d’andata da Barella e Calhanoglu. Entrambi conducono la classifica degli assist in Serie A a quota 7 davanti a due ex pupilli di Simone Inzaghi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, 6. Barella, dopo l’Europeo e l’anno scorso da protagonista, si è preso un ruolo molto più decisivo dell’Inter mentre Calhanoglu è stato forgiato da Inzaghi un po’ come lo stesso Luis Alberto ai tempi della Lazio. Giocatore di qualità che va di qua e di la e soprattutto, che incide.