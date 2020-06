Inter, quale futuro per Vagiannidis? Ecco le due opzioni sul tavolo – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fornisce dettagli maggiori sull’affare Vagiannidis, che l’Inter ha chiuso ieri. Il terzino greco arriverà soltanto alla fine della stagione in corso. Poi il club nerazzurro valuterà con calma il suo futuro

TEMPO AL TEMPO – La firma del terzino greco classe 2001, Georgios Vagiannidis, è arrivata ieri (QUI i dettagli). L’Inter ha pagato al Panathinaikos una cifra compresa tra i 300 e i 400mila euro, come “indennità di formazione”. Importo che potrebbe raddoppiare al raggiungimento della decima presenza, più alcuni bonus legati alle singole apparizioni in prima squadra. Adesso c’è da decidere il futuro del giovane laterale di fascia. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Antonio Conte aspetterà la fine della stagione in corso prima di visionare il greco e prendere una decisione definitiva. Due le opzioni sul tavolo, secondo la rosea: possibile una partenza immediata in prestito, oppure un rodaggio fino a gennaio per valutare con calma l’impatto di Vagiannidis con il calcio italiano.

Fonte: La Gazzetta dello Sport