Inter, quale futuro? Inzaghi verso il rinnovo, con un dubbio – TS

L’Inter guarda con attenzione al futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha già fatto sapere di rinviare tutte le discussioni a fine anno, questo quanto scritto anche da Tuttosport.

RINNOVO – Per ora, ogni discorso sul futuro – scrive Tuttosport – è stato messo in pausa: Simone Inzaghi ha deciso di congelare ogni decisione in attesa della fine della stagione. Nei prossimi 180 minuti, l’Inter si gioca tutto. In campionato, il destino scudetto dipende non solo da una vittoria a Como – ottenibile con una formazione ricca di riserve – ma anche da ciò che accadrà a Napoli. In Champions League, invece, l’Inter arriverà a Monaco di Baviera con grande consapevolezza, dopo aver eliminato Bayern e Barcellona, pronta a sfidare il Paris Saint-Germain ad armi pari. Nel frattempo, l’offerta faraonica dell’Al-Hilal, che proponeva 20 milioni di euro a stagione, è stata rifiutata. Tuttavia, questo non significa che Inzaghi sia pronto a firmare un rinnovo a qualsiasi condizione.

Rinnovo Inzaghi: tante le opzioni

CONFERMA – È noto che lui e la sua famiglia si trovino benissimo a Milano, e ad oggi non ci sono segnali di un possibile addio. Tuttavia, il risultato della finale di Champions cambierà sensibilmente gli equilibri nella trattativa con la società, prevista – come da prassi – al termine della stagione. Se l’Inter dovesse perdere contro il PSG, Inzaghi chiuderebbe la stagione senza titoli. I due persi domenica contro la Lazio, in una serata che avrebbe potuto riaprire i giochi scudetto, vista la contemporanea frenata del Napoli a Parma. La conferma di Inzaghi non sarebbe comunque in discussione, ma risulterebbe difficile immaginare un rinnovo diverso dal consueto prolungamento annuale. Marotta, infatti, non ha mai iniziato una stagione con un tecnico in scadenza, e senza un accordo, il contratto di Inzaghi lo sarebbe.

INTERESSE – Se Simone Inzaghi dovesse conquistare la Champions League, a 15 anni dall’impresa di Mourinho, lo scenario cambierebbe radicalmente. Il fondo Oaktree sarebbe quasi obbligato a concedergli un rinnovo biennale e Inzaghi potrebbe chiedere con maggiore forza garanzie tecniche sul rafforzamento della rosa. La scorsa estate, alcune sue richieste, come l’arrivo di un attaccante con caratteristiche diverse e di un difensore esperto non furono soddisfatte.Anche oggi, tra i nomi valutati ci sono giovani scommesse come Sucic e Luis Henrique (conteso con il Marsiglia). L’Inter sta puntando su alcuni giocatori considerati “scommesse”, come Bonny,. Ma cerca anche di acquisire qualche big per migliorare la rosa in vista di obiettivi ambiziosi come la Supercoppa europea e l’Intercontinentale.

Fonte: Tuttosport