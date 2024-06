Inter, qual è l’esultanza preferita dei tifosi? Sfida Thuram-Lautaro Martinez!

L’Inter è stata protagonista di una stagione esaltante, culminata con la conquista del ventesimo scudetto, ovvero quello della seconda stella. Le partite ormai entrate nella storia sono diverse così come le esultanze scatenate di Lautaro Martinez e compagni: ma qual è la migliore secondo i tifosi? Il verdetto è arrivato

ESULTANZE INDIMENTICABILI – L’Inter di Simone Inzaghi ha disputato una stagione entusiasmante culminata con la conquista del ventesimo scudetto, ovvero quello della seconda stella. Il cammino dei nerazzurri in campionato è stato una vera e propria cavalcata, segnata da alcune partite diventate ormai storiche con relative esultanze indimenticabili. I tifosi nerazzurri, che anche per la prossima stagione hanno risposto presente con una campagna abbonamenti andata sold-out in pochissimo tempo, certamente non dimenticheranno nulla della stagione da poco terminata ma ci sono momenti che rimangono più impressi di altri. Proprio il popolo interista è stato chiamato a scegliere tra otto esultanze di Lautaro Martinez e compagni, fino ad eleggere la più bella in assoluto. Non poteva che essere una.

CANDIDATI – L’Inter ha regalato diverse gioie ai suoi tifosi, sia in casa che in trasferta. Tantissime le partite che rimarranno nella memoria di tutti, non solo dei tifosi: potremmo citare su tutte Roma-Inter, Inter-Verona e ovviamente Milan-Inter. Ma qual è l’esultanza preferita dei tifosi? Otto candidate e cinque protagonisti differenti: Davide Frattesi contro Verona e Udinese, Lautaro Martinez contro Napoli e Atalanta, Alessandro Bastoni contro la Roma, Hakan Calhanoglu contro Torino e Fiorentina e Marcus Thuram contro il Milan.

SFIDA THULA – A trionfare è l’esultanza più iconica, quella dal sapore di seconda stella: parliamo naturalmente di Thuram nel derby contro il Milan del 22 aprile che ha consegnato la matematica certezza del ventesimo scudetto all’Inter. L’esultanza del francese sul gol del definitivo 2-0 nerazzurro ha battuto in finale quella dell’amico e compagno di reparto Lautaro Martinez, ovvero l’inchino dopo il bellissimo gol messo a segno contro l’Atalanta a San Siro. Sempre la Thu-La protagonista, ma a trionfare è Thuram.