Inter, Quagliarella: «Con gli Young Boys non complicata. Ma bisogna giocare»

Fabio Quagliarella fa il punto sulla prossima giornata di UEFA Champions League, che vedrà l’Inter impegnata a Berna mercoledì sul campo degli Young Boys. Una partita che, negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante giudica abbordabile

PROSSIMA GIORNATA EUROPEA – Con il pareggio in trasferta contro il Manchester City e la perentoria vittoria per 4-0 in casa contro la Stella Rossa, l’Inter ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione europea nella fase campionato della nuova UEFA Champions League. Un percorso da proseguire anche mercoledì, quando la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata a Berna, in Svizzera, sul campo degli Young Boys. Una partita che sembra essere, sulla carta, abbordabile. Ma che è vietato prendere sottogamba. Anche e soprattutto perché arriva proprio fra due big match come quello contro la Roma in programma stasera allo stadio Olimpico e quello contro la Juventus a San Siro della prossima settimana.

UEFA Champions League, coefficiente di difficoltà differente per le italiane: il pensiero di Fabio Quagliarella su Young Boys-Inter

GARE ABBORDABILI – L’ex attaccante Fabio Quagliarella fa il punto proprio sugli impegni delle italiane in UEFA Champions League nel prossimo turno, sbilanciandosi anche sulla difficoltà per i nerazzurri: «L’Inter avrà una partita delle più abbordabili. Sulla carta non sembra una partita complicata, ma è chiaro che poi giocare è sempre tutta un’altra cosa. Anche per il Milan non sarà difficile in casa contro il Brugges, partita dove dovranno vincere per forza. Ad avere le partite più difficili credo siano il Bologna e l’Atalanta, più che altro per un fattore ambientale sul campo del Celtic».