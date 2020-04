Inter QLASH, prende il via PES 2020 European Friendly Cup: le avversarie

Inter QLASH, dopo i vari appuntamenti settimanali che hanno tenuto compagnia ai tifosi nerazzurri, è pronta a scendere in campo per un nuovo torneo internazionale. Di seguito il regolamento e le prestigiose avversarie dell’Inter

TORNEO – Inter | QLASH è pronta per scendere in campo in un nuovo ed entusiasmante torneo internazionale di PES 2020. Dopo gli appuntamenti settimanali con i quali vi abbiamo tenuto compagnia nelle domeniche senza calcio (clicca qui per rivedere le sfide), è ora il momento di scendere virtualmente sul terreno di gioco per sfidare club europei di grande prestigio. Prende il via oggi la PES 2020 European Friendly Cup, torneo organizzato dal Galatasaray e che vede la partecipazione delle squadre di eSports di Inter, Barcellona, Juventus, Manchester United, Arsenal, Celtic, Monaco, Schalke 04, Göztepe.

REGOLAMENTO – Un torneo che riempirà tutta la settimana, con due gironi da cinque squadre che si affronteranno in sfide due contro due. Inter | QLASH è inserita nel Girone B con Barcellona, Galatasaray, Manchester United e Göztepe. Dalla giornata di oggi, mercoledì 15 aprile e fino a sabato 18 la nostra squadra di eSports sarà impegnata in due partite giornaliere: la formula del torneo prevede infatti partite di andata e ritorno per ogni girone. Il 21 e il 22 aprile sono previste le fasi finali del torneo, alle quali accederanno le prime due classificate dei gironi. Il 21 la prima del Girone A si sfiderà con la seconda classificata del Girone B e viceversa, mentre il 22 è in programma la finale.

Fonte: inter.it