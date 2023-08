Inter, punto sui prestiti: quattro già titolari! Vanheusden inamovibile

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Zinho Vanheusden è già un titolare inamovibile. E anche altri tre partono dal primo minuto.

RIEPILOGO PRESTITI – La stagione 2023/24 è già in corso, sebbene la Serie A parta solo sabato. E mentre l’Inter prepara l’esordio stagionale col Monza (sabato alle 20.45), si gode i primi minuti di molti dei suoi giocatori in prestito. A partire da Zinho Vanheusden, che con lo Standard Liegi è a tre gare giocate per intero su altrettanti impegni ufficiali. Dita incrociate da parte dei nerazzurri, che puntano a monetizzare il difensore belga dopo l’ultima stagione martoriata dagli infortuni. Prime gioie anche per Gaetano Oristanio, in campo 85′ nell’impegno di Coppa Italia del Cagliari contro il Palermo. Filip Stankovic, invece, si gode la prima dalla panchina: il portiere osserva i compagni della Sampdoria eliminare il Sudtirol in Coppa Italia dopo i calci di rigore. Dalla stessa competizione escono invece i fratelli Franco e Valentin Carboni: prossimi avversari dell’Inter, col Monza vengono eliminati per mano della Reggiana. Presenza nella distinta titolare anche per Martin Satriano, nel secondo periodo al Brest, e per Mattia Zanotti, terzino destro in formazione al San Gallo. Infine, esordio tra i professionisti anche per Francesco Pio Esposito in Spezia-Venezia, sempre in coppa: fortunatamente per lui, ininfluente il suo errore dal dischetto nella lotteria finale dei rigori, che premia i liguri.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Palermo 2-1 (d.t.s.): titolare, sostituito all’85’, 1 ammonizione

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Reggiana 1-2: in panchina, subentra al 72′

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Reggiana 1-2: in panchina, subentra al 58′

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Sudtirol 8-7 (d.c.r.): in panchina

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Venezia 6-5 (d.c.r.): in panchina, subentra al 77′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Sassuolo 2-5 (d.t.s.):

GABRIEL BRAZAO (P) – Salernitana-Ternana 1-0: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-West Ham 1-1: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Lens 3-2: titolare, sostituito al 76′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Charleroi-Standard Liegi 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MATTIA ZANOTTI (D) – Servette-San Gallo 1-1: titolare, sostituito al 77′

NIKOLA ILIEV (A) – Krumovgrad-CSKA 1948 1-0: in panchina, subentra al 66′