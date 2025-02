Inter, quanti punti persi negli ultimi 20 minuti! Gli episodi – CdS

L’Inter ha perso troppi punti negli ultimi 20 minuti delle partite che ha giocato in questa stagione. L’analisi del problema per il Corriere dello Sport.

EPISODI – Sulle 28 reti subite dall’Inter in stagione la metà addirittura, ossia 14, è arrivata negli ultimi 20 minuti delle partite. La lucidità viene meno nei finali e questo film si ripete in maniera preoccupante in diversi casi. L’ultimo caso è stato quello contro la Juventus, dove il gol di Francisco Conceicao è stato segnato proprio a quindici minuti dal triplice fischio. Ci sono comunque episodi piuttosto eclatanti e il Corriere dello Sport li ricorda perfettamente. Uno è Inter-Milan di Supercoppa: due gol concessi all’80’ e al 94′, prima a Tammy Abraham poi a Christian Pulisic.

SOLUZIONE – La questione non riguarda il livello della partita o tantomeno la difficoltà del match e dell’avversario da affrontare. Tali cali di tensione nei minuti finali avvengono contro chiunque, non solo con le piccole della Serie A. Simone Inzaghi ne parlerà ovviamente in questi giorni di allenamenti ad Appiano Gentile, una soluzione è logica. La soluzione ideale sarebbe quella di chiudere le partite prima, in quanto l’Inter è una delle squadre che crea il numero maggiore di occasioni da gol. Sarebbe quindi l’ora di concretizzarle, cosa non avvenuta a Torino.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia