L’Inter punta alla seconda stella, Lukaku rappresenta l’uomo anti-Milan – CdS

Per l’Inter, Romelu Lukaku dovrà rappresentare l’uomo della seconda stella, prima ancora che ci riesca il Milan fresco di vittoria dello scudetto.

UOMO (DERBY) SCUDETTO – Il ritorno di Romelu Lukaku dovrà rappresentare per l’Inter una spinta in più per vincere la seconda stella. Il belga dovrà essere il trascinatore nella corsa scudetto, dopo che l’ultimo è finito nelle mani del Milan. Ora le milanesi sono entrambe a 19 tricolori e lo sprint è per chi arriverà prima a 20. E allora, per riuscirci, non può esserci nulla di meglio di chi è stato capace si segnare in tutti i derby disputati: 5 sfide e 6 reti, con 4 vittorie e una sola sconfitta. Senza di lui, delle 4 stracittadine della scorsa stagione, i nerazzurri ne hanno vinta soltanto una, il ritorno in semifinale di Coppa Italia.