L’Inter punta la… 14esima e Inzaghi 2 top: riecco il Feyenoord – CdS

Oggi Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Contro gli olandesi, sia la Beneamata che Inzaghi puntano ad un doppio traguardo.

CHIUDERLA – Completare l’opera per raggiungere il G8 d’Europa. Questo l’obiettivo di questa sera dell’Inter, che alle 21 giocherà contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Si riparte dallo 0-2 conquistato a Rotterdam, ma adesso bisognerà ipotecare la qualificazione. Come ha detto lo stesso Denzel Dumfries, ieri in conferenza stampa, c’è un secondo tempo da giocare. Sia l’Inter che Inzaghi puntano a due traguardi sicuramente non banali, che attestano la caratura raggiunta sia dal club che dal suo allenatore alla guida da quattro anni.

Inter-Feyenoord, due traguardi da centrare per la storia

DUE TRAGUARDI – Riuscendo a superare il Feyenoord, questa sera, l’Inter conquisterebbe il pass per i quarti di finale di Champions League per la quattordicesima volta nella sua storia. E Simone Inzaghi, unico allenatore peraltro in Europa a centrare gli ottavi di finale per cinque anni di fila, potrebbe eguagliare il mago Helenio Herrera e Roberto Mancini. Ad oggi, loro due, sono gli unici allenatori ad aver raggiunto per due volte almeno i quarti della Champions League sulla panchina dell’Inter. La differenza però evidente: perché il primo, il Mago, ha poi vinto due volte, e anche consecutivamente, la coppa dalle grandi orecchie.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno