Tra Inter e PSG gap da 400 milioni, ma occhio ad un altro dato choc – CdS

Sabato 31 maggio si sfideranno in finale di Champions League Inter e PSG, che dal punto di vista di costo di rosa non possono competere.

PROGETTO CHE FA SCUOLA – Minima spesa-massima resa potrebbe diventare lo slogan della straordinaria Inter di Simone Inzaghi. Sì, perché la squadra nerazzurra, in finale per la seconda volta negli ultimi tre anni, continua a fare scuola al resto dell’Europa. Per la serie “quanti i soldi non comprano il paradiso”. Il progetto dei nerazzurri contraddistinto da spending review, rispetto del salary cap e sostenibilità ha portato la Beneamata nuovamente tra le migliori squadre al mondo e la differenza col PSG, prossima avversaria nella finale di Monaco di Baviera del 31, è evidentissimo. E ci sono due dati incredibili a dimostrarlo.

Due dati incredibili che attestano la differenza col PSG e il super lavoro dell’Inter

DUE DATI – Come sottolinea il Corriere dello Sport, se la rosa dell’Inter, contando il costo di tutti i cartellini, vale 291,3 milioni di euro, quella del PSG ne vale 400 in più e precisamente 700 milioni. Le ultime spese annuali dei nerazzurri sono state invece di 76,9 milioni (poco più del solo cartellino di Kvara, pagato a gennaio dal Psg 70 milioni): 20,6 per i nuovi arrivi e il resto in riscatti, incluso quello di Frattesi. Non solo, l’Inter ha la terza rosa meno costosa tra le finaliste degli ultimi dieci anni di Champions. Un budget superiore solamente alla stessa Inter di Istanbul (2023) che aveva ben quattro parametri zero in campo (Onana, Darmian, Calhanoglu e Dzeko) e all’Atletico Madrid finalista nel 2016 contro il Real.

Fonte: Corriere dello Sport – Giulia Mazzi