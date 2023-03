Inter, i provvedimenti dopo l’ultima giornata: ammenda alla società!

I provvedimenti del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di campionato non interessano l’Inter sul campo. Solo un’ammenda alla società dopo la gara contro lo Spezia

PROVVEDIMENTO − Nessun provvedimento disciplinare sul campo per l’Inter dopo la trasferta amara contro lo Spezia. Bensì un’ammenda dovuta al comportamento dei propri tifosi. Si legge nella nota del Giudice Sportivo: “Ammenda di 8.000,00 alla società Internazionale per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria numerose bottigliette in plastica semipiene, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. b) CGS”.