Inter, troppe proteste e nervosismo latente: problema nel gruppo – TS

Tra i motivi che hanno portato l’Inter alla sconfitta nel derby contro il Milan, Tuttosport analizza il troppo nervosismo della squadra. Ma anche la sensazione che i giocatori non credano più nel gruppo.

TROPPO NERVOSI – Si potrebbero fare mille analisi per spiegare la sconfitta dell’Inter contro il Milan. Con tanti motivi che hanno portato al risultato di 3-2. Tra questi sicuramente il nervosismo. Come riporta il quotidiano torinese, i nerazzurri hanno sprecato troppe energie non soltanto nel giocare lunghi, ma anche nel protestare eccessivamente con il direttore di gara. Un nervosismo che si riflette poi sulla prestazione e sugli errori individuali e di squadra. Il che conduce a una sensazione: i giocatori non credono più in sé stessi e nel gruppo. Se così fosse, toccherà a Simone Inzaghi mettere mano il prima possibile alla situazione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin