Inter, prosegue la scalata del ranking UEFA: terza tra le italiane

Dopo il passaggio ai quarti di finale di UEFA Champions League, prosegue la scalata dell’Inter nel ranking. Un fattore importante, dal momento che proprio il coefficiente determina l’inserimento nelle fasce per i sorteggi della fase a gironi della competizione.

RANKING – L’Inter si piazza al dodicesimo posto del ranking UEFA, grazie anche agli ottimi risultati ottenuti in questa Champions League. Il passaggio ai quarti di finale porta infatti i nerazzurri a scalare la graduatoria, un fattore molto importante visto che è ciò su cui sono basate le fasce per il sorteggio della fase a gironi. Il coefficiente prende in esame le ultime cinque stagioni, con l’Inter al momento a 87 punti. Dietro all’Ajax e alla Roma, a quota 89. Ma con i giallorossi che possono aumentare il loro punteggio con il percorso in Europa League. Prima delle italiane resta la Juventus, nona a 96 punti. Napoli staccato, al 21esimo posto con 80 punti. Milan addirittura 36esimo, con 46 punti.