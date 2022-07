Ravezzani: «Inter, proprietà in stato prefallimentare! Zhang, due opzioni»

Fabio Ravezzani ha parlato duramente dello stato economico-societario dell’Inter, rivolgendo le sue parole in particolare alla proprietà e agli Zhang.

DUE OPZIONI – Fabio Ravezzani ha analizzato con durezza lo stato dell’Inter e, in particolare, della società. Il direttore di TeleLombardia si è espresso così sul suo profilo Twitter ufficiale: “Non si può pensare che un club la cui proprietà è in stato prefallimentare possa pompare denaro nelle casse esauste. Attualmente i nerazzurri perdono 100 mln l’anno e sono indebitati per 700. Zhang o vende la società o inevitabilmente abbatte i costi di brutto“.