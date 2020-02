Inter, pronto ingresso nel mondo esports: annuncio vicino

Secondo quanto riporta un’indiscrezione lanciata dal sito web esportsmag.it, l’Inter sarebbe pronta a scendere in campo anche nel mondo degli esports. La società nerazzurra nei prossimi giorni dovrebbe infatti annunciare la collaborazione con il team Qlash di Luca Pagano.

NUOVO INGRESSO – Dopo Juventus e Lecce, anche l’Inter è pronta a ufficializzare la sua partecipazione alla eSerie A. Secondo quanto riportano le indiscrezioni, infatti, il club nerazzurro avrebbe trovato un accordo con il team Qlash di Luca Pagano, specialmente per quanto riguarda i titoli Fifa e Pes 2020. La competizione, organizzata dalla Lega Serie A, dovrebbe iniziare a marzo e concludersi in occasione della finale di Coppa Italia. L’interesse della società nerazzurra verso gli esports è già nota: nella campagna “Not for Everyone” lanciata diversi mesi fa, infatti, era presente anche uno dei più vincenti proplayer internazionali, ovvero Alessandro Avallone in arte Stermy. Non solo: il gruppo Suning possiede infatti anche una squadra di giocatori professionisti di League of Legends.