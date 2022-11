Inter pronta a riprendere gli allenamenti: il programma

La squadra di Simone Inzaghi si prepara a tornare al lavoro. C’è la data della ripresa degli allenamenti, prima della partenza dell’Inter per il ritiro a Malta.

BACK TO WORK – L’Inter è pronta a tornare. Come riporta Sport Mediaset, venerdì la squadra di Simone Inzaghi tornerà ad allenarsi. Chiaramente mancheranno i giocatori impegnati nel Mondiale in Qatar 2022. Possibile assente anche Joaquin Correa, ancora alle prese con l’infortunio. Il 4 dicembre invece i nerazzurri partiranno per Malta, dove la aspettano due amichevoli. La prima contro la formazione locale del Gzira United, in programma il 5 dicembre. Il 7 invece toccherà al Salisburgo di Noah Okafor (vedi articolo), attaccante sul taccuino di Beppe Marotta.