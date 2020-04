Inter pronta per la ripresa: quarantena obbligatoria solo...

Inter pronta per la ripresa: quarantena obbligatoria solo per Sanchez – CdS

L’Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, è stata tra le prime società a richiamare i giocatori partiti all’estero (otto in tutto) subito dopo Pasqua, ed è pronta per un’eventuale ripresa del campionato.

SOLO SANCHEZ – La Serie A riprende o no? L’Inter segue le vicende legate alla possibile ripresa del campionato ed è già pronta a tornare ad Appiano Gentile, che dopo l’allarme Coronavirus è stato frequentato dal solo Christian Eriksen. Come riportato dal quotidiano romano, tutti i giocatori sono tornati a disposizione di mister Antonio Conte che quotidianamente da casa segue gli allenamenti dei suoi giocatori tramite l’applicazione “Zoom”. Solo Alexis Sanchez costretto alla quarantena obbligatoria, che si è preso qualche giorno in più rispetto i compagni.