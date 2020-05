Inter pronta alla volata finale: Conte richiama anche i primavera

L’Inter si prepara per la volata finale della stagione che vedrà i nerazzurri alle prese con un vero e proprio tour de force. Antonio Conte richiama anche i primavera per poter avere più giocatori a disposizione

Secondo “Repubblica” l’Inter si vuole preparare a un finale di stagione che vedrà i nerazzurri impegnati in un vero e proprio tour de force in cui dovrà affrontare una lunga serie di partite da giocare ogni tre giorni. Per affrontare questo impegno particolarmente gravoso l’Inter ha rimandato ad allenarsi buona parte della Primavera, il cui campionato è stato ufficialmente sospeso. In questo mondo Antonio Conte, anche per sfruttare meglio i cinque cambi che saranno concessi per il finale di stagione, avrà a disposizione forze fresche per non spremere troppo i titolari. Oltre a Sebastiano Esposito, già stabilmente nel giro della Prima Squadra, potrebbe esserci spazio anche per Pirola o Agoumé.

fonte: repubblica.it