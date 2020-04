Inter pronta a ripartire: l’organizzazione ad Appiano Gentile – Sky

In attesa di disposizioni, l’Inter sembra pronta per riprendere gli allenamenti. Il centro sportivo Suning ad Appiano Gentile garantisce infatti il corretto rispetto dei protocolli sugli allenamenti individuali

In attesa si chiarisca il recente caos scatenato tra il calcio italiano e il Governo dopo le ultime disposizioni che mettono un freno ai piani di ripartenza degli allenamenti, le squadre di Serie A si organizzano comunque per garantire gli allenamenti individuali in rispetto ai protocolli stilati dalle commissioni mediche. Secondo Sky Sport l’Inter, nel centro sportivo Suning di Appiano Gentile, può garantire gli allenamenti individuali in sicurezza. Alla Pinetina ci sono infatti 4 campi da gioco più una zona portieri, una situazione che permetterebbe, con 2 giocatori per campo e un portiere nella zona portieri, di poter garantire l’allenamento individuale giornaliero a tutti i 27 giocatori della rosa.