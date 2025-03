Inter, proiezione favorevole di Sky Sport sulla classifica finale! Il risultato

In diretta su Sky Calcio Club Fabio Caressa ha presentato una proiezione della classifica finale del campionato basata su calcoli algoritmici basati sui prossimi impegni di Inter, Napoli e Atalanta. C’è una variabile da prendere in considerazione.

CLASSIFICA ATTUALE – La classifica in questo momento sorride all’Inter, che occupa la vetta con 58 punti. Il Napoli segue a 57, mentre l’Atalanta si trova a quota 55. Qualora la Juventus vincesse con il Verona all’Allianz Stadium arriverà a 52. Tutte sono vicine e il campionato sembra che si giocherà punto a punto fino alla fine della stagione. Per questo motivo Fabio Caressa ha presentato su Sky Calcio Club una proiezione della graduatoria finale della Serie A. Sono stati presi in considerazione gli impegni e gli avversari che le tre in cima dovranno affrontare.

Inter, la classifica finale di Serie A secondo Sky Sport!

PROIEZIONE – Secondo i calcoli di Sky Sport l’Inter chiuderà al primo posto con 84 punti. Il Napoli seguirà con 82 punti, l’Atalanta infine rimarrà a 75 dietro. C’è però una variabile impossibile da valutare ed è la UEFA Champions League. L’Inter può ancora andare avanti e se avrà ulteriori partite dopo il Feyenoord potrebbe diminuire la sua possibilità di vittoria finale in Serie A. La situazione è tutta in divenire, per ora i pronostici e la matematica sono dalla parte dei nerazzurri.