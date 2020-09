Bucchioni: “Inter, progetto più avanzato rispetto alla Juventus. Sensi…”

Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter ed in particolare del centrocampo nerazzurro. Secondo il giornalista, il progetto dei nerazzurri è più avanti di quello della Juventus

AVANTI –Queste le parole di Enzo Bucchioni: «Centrocampo Inter? Vidal, Barella e Sensi, che da una certe imprevedibilità e lo si è visto contro la Fiorentina. È un centrocampo straordinariamente duttile e che permette di cambiare la partita in corsa. Hai qualità, quantità e giocatori intelligenti capaci di interpretare le varie fasi della gara. In questo momento l’Inter ha un progetto più avanzato rispetto a quello della Juventus. Non soltanto il centrocampo. Ha maggiori certezze. I nerazzurri hanno possibilità di fare cambi e, talvolta, dalla panchina entrano calciatori più forti dei titolari».