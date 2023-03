All’Inter il prodigioso Benfica: Enzo Fernandez già dimenticato − TS

Inter contro il Benfica ai quarti di Champions League. L’urna di Nyon ha parlato. Sicuramente poteva andare di peggio, ma i lusitani sono una bellezza in Europa. Fa paura anche senza Enzo Fernandez

I RAGAZZI TERRIBILI − L’Inter ha evitato le tre big Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, beccando il Benfica ai quarti di finale di Champions League. Sicuramente poteva andare peggio, ma la squadra di Schmidt è tutt’altro che squadra abbordabile. I lusitani stanno brillando sia in Portogallo che soprattutto in Europa. Hanno superato agevolmente il girone di Champions League chiudendo al primo posto davanti a due club non da poco come PSG e Juventus. Agli ottavi hanno poi rifilato tra andata e ritorno ben sette gol al Brugge. Insomma, c’è poco da scherzare. I ragazzi terribili di Schmidt non vogliono fermarsi e pensano in grande. Nonostante l’addio di Enzo Fernandez a gennaio, la squadra ha preso ancor più consapevolezza nei propri mezzi trovando in Chiquinho il sostituo ideale. All’andata però si ritroveranno senza capitan Otamendi, fuori per squalifica.

Fonte: Tuttosport − Raffaele R. Riverso