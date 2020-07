Inter, problema rimonte subite: girone di ritorno (finora) da 7° posto – GdS

“La Gazzetta dello Sport” analizza ai Raggi X il momento dell’Inter: la tenuta psicologica della squadra di Conte, il rendimento nel girone di ritorno e la qualità delle alternative ai titolari

FRAGILI – L’Inter quest’anno ha perso troppi punti da situazioni di vantaggio. È successo contro il Sassuolo, ma è successo anche contro il Bologna. È vero che nella classifica dei nerazzurri pesano tanto gli scontri diretti, ma il rendimento del girone di ritorno segna 18 punti in 11 partite. Una tenuta da 7° posto parziale, in coabitazione col Bologna. “L’Inter – scrive “La Gazzetta dello Sport” – che vuole dare l’assalto al secondo posto della Lazio e si ritrova con l’arrembante Atalanta sul collo, deve provare a dare una sterzata”. Considerando soltanto il campionato, i ragazzi di Antonio Conte hanno perso 18 punti dopo esser passati in vantaggio. Senza dimenticare che anche in Champions League i nerazzurri hanno pagato gli stessi errori in partite decisive.

RENDIMENTO GIÙ – Le rimonte subite in casa del Borussia Dortmund e del Barcellona sono finite in archivio. E hanno segnato la prima parte della stagione di Conte. “L’Inter è la big (di Serie A) che peggio ha fatto nella classifica delle rimonte subite e ha pagato l’inesperienza ad altissimo livello di certi giocatori“. Soltanto Brescia e Torino hanno fatto peggio dei nerazzurri, rispettivamente con 31 e 19 punti. L’Inter ha incassato finora 8 rimonte contro Parma (da 1-0 a 2-2), Fiorentina (1-0/1-1), Atalanta (1-0/1-1), Lecce (1-0/1-1), Cagliari (1-0/1-1), Lazio (1-0/1-2), Sassuolo (3-2/3-3) e Bologna (1-0/1-2). “Il dato più eclatante è che solo le prime due sono arrivate nel 2019: il nuovo anno ha fatto segnare un cambio di tendenza in negativo e la ripresa della stagione dopo lo stop per coronavirus non sembra aver migliorato le cose”.

