Inter, problema in attacco finalmente risolto? Chivu ha una missione – TS

L’Inter si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con una novità evidente in attacco: il ringiovanimento del reparto funzionale a colmare le lacune del passato. Cristian Chivu ha il compito di sfruttare al meglio tale innovazione.

NUOVO CORSO – L’Inter di Cristian Chivu inizia la nuova stagione con una modifica sostanziale rispetto alle precedenti. Le prestazioni offerte da Francesco Pio Esposito al Mondiale per Club – cui si aggiunge la fiducia riposta in Ange-Yoan Bonny per il potenziale dimostrato finora – suggellano una realtà molto chiara concernente il reparto offensivo dei nerazzurri. Dalle apparenti certezze alle scommesse cariche di aspettative. Dall’usato sicuro al patrimonio cui far incrementare progressivamente il valore. Con l’italiano e il francese cambiano le dinamiche e gli equilibri dell’attacco, con il tecnico Chivu che dovrà saper interpretare al meglio tali cambiamenti.

Chivu e un compito da dover soddisfare all’Inter: il meglio da ogni interprete!

LO SCENARIO – Tra le varie missioni a cui dovrà adempiere Chivu, una delle più complicate – ma al contempo affascinanti – è indubbiamente quella relativa al modo in cui gestire il folto e altamente qualitativo reparto d’attacco. Con il ritorno di Pio Esposito e l’approdo di Bonny ad Appiano, l’Inter si trova ora due giovani dalle grandi speranze pronti a insidiare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A ciò vi è da aggiungere il possibile ingaggio di Ademola Lookman, sogno di mercato dei meneghini.

LA MISSIONE – In questo contesto si inserisce il lavoro di fino che Chivu deve saper svolgere per condurre l’Inter verso nuovi successi. Una parte consistente della stagione dei nerazzurri passerà infatti per la capacità del rumeno di far coesistere i vari giocatori offensivi presenti in rosa. Essere in grado di garantire a ciascuno il proprio ruolo primario nel contesto nerazzurro, così da farlo rendere con la massima efficacia, può essere la chiave per raggiungere insieme nuove vette, in Italia e in Europa.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport