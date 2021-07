Inter, contro la Pro Vercelli minuti nelle gambe per de Vrij e Brozovic

L’Inter oggi scenderà in campo contro la Pro Vercelli in vista della terza amichevole stagionale. Come riporta Silvia Vallini di “Sky Sport”, troveranno minutaggio anche de Vrij e Brozovic

AMICHEVOLE − Queste le parole della Vallini sul test contro la Pro Vercelli: «Lavori in corso ad Appiano Gentile dove stanno tagliando le piante, per posizionare delle siepi alte, utili durante il corso della stagione per gli allenamenti. Oggi si gioca con la Pro Vercelli, occasione per mettere minuti nelle gambe per Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Quest’ultimo piace tanto ad Simone Inzaghi, uomo chiave nel suo 3-5-2, settima stagione all’Inter per il croato. Lui è un pilastro, per cui se ne discuterà il rinnovo i prossimi mesi. Hakan Calhanoglu ha fatto 30 minuti col Sarnico, non c’era sabato, oggi dovrebbe giocare in vista degli Usa».