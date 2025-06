Inter Priamvera, tanti i giovani promossi in U23! La situazione

Archiviata la debacle del prima squadra, in casa Inter si guarda con attenzione e ammirazione alla squadra primavera di Andrea Zanchetta. A partire dall’anno prossimo potrebbero essere in tanti ad essere promossi nella prima squadra in Serie C.

CAMPIONI – C’ è un’Inter che ha conquistato lo scudetto e che attualmente è la squadra campione d’Italia in carica. Si tratta della Primavera di Zanchetta – anche lui presente ieri con la famiglia a Monaco di Baviera – fresca vincitrice dell’undicesimo titolo della storia grazie al secco 3-0 sulla Fiorentina. Ed ecco che tra poche settimane le stelline delle giovanili faranno il salto tra i professionisti e con la maglia nerazzurra, a differenza di quanto accaduto in passato per la stragrande maggioranza. Questa estate, infatti, nascerà ufficialmente il progetto relativo all’Under 23 dell’Inter, che competerà in Serie C. E i tanti giocatori della Primavera saranno testati proprio in casa, scrive Tuttosport. Per un discorso che potrebbe essere esteso anche a Lavelli – pure l’attaccante ha recentemente rinnovato il suo contratto – a Bovo e al portiere Calligaris.

Inter Primavera, tra mercato e promozioni in C

MERCATO – Discorso probabilmente diverso per Alexiou, che ha mercato in Patria, ossia in Grecia, come per Cocchi, che potrebbe anche essere girato in prestito in una Serie B o in una massima divisione straniera. Infine per quanto riguarda ragazzi come Re Cecconi, Vukoje, Zarate e Spinaccè, la prossima stagione potrebbe essere caratterizzata proprio da una spola tra la Primavera dell’Inter e la nuova Under 23, rosa che dovrebbe essere allestita da Gianluca Andrissi (sotto la supervisione di Baccin), con la squadra che dovrebbe giocare a Monza ed essere allenata dall’ex Vecchi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna