Inter, prima del Porto lo Spezia! Inzaghi, per lui altro esame – SM

L’Inter ha di fronte a sé due partite importanti. Prima della partita contro il Porto, i ragazzi di Inzaghi dovranno superare l’ostacolo Spezia. Per Inzaghi un nuovo esame da superare

PRIMA SPEZIA, POI PORTO – I giocatori nerazzurri hanno la testa è proiettata al Porto e alla squadra di Sérgio Conceição. Soprattutto dopo l’impresa del Milan, l’Inter non vuole essere da meno. Ma prima deve superare lo Spezia, campo pieno di trappole dove gli stessi rossoneri lasciarono lo Scudetto agli uomini di Conte perdendo 3 punti fondamentali. La sfida contro i liguri rappresenta un esame per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro deve dimostrare di essere riuscito a guarire la sua squadra da quel mal di trasferta che non ha una spiegazione razionale. Tra le mura amiche l’Inter ha un rendimento migliore del Napoli, ma lontano dal Meazza si perde, e sembra la sorella indifesa e spenta. La difesa in trasferta ha subito ben 22 gol, solo meglio di Bologna e Salernitana. Con lo Spezia bisogna difendere il secondo posto per andare in Portogallo con più tranquillità.

